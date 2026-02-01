La grande exposition en hommage à Sebastião Salgado Hôtel de Ville Paris
La grande exposition en hommage à Sebastião Salgado Hôtel de Ville Paris samedi 21 février 2026.
Conçue par Lélia Wanick Salgado, son
épouse, et l’ensemble de son studio, cette exposition réunit près de 200 œuvres
et bénéficie d’un prêt exceptionnel de 114 tirages de la Maison Européenne de
la Photographie, institution qui tenait particulièrement à cœur au photographe.
Sebastião Salgado, né en 1944 au Minas
Gerais (Brésil), se destine en premier lieu à une carrière d’économiste. Il
travaille dans un premier temps pour l’Organisation Internationale du Café à
Londres et commence à photographier au cours de ses nombreux déplacements. Très
vite, il laisse de côté cette première carrière et travaille successivement
pour les agences Sygma, Gamma et Magnum Photos, avant de fonder sa propre
agence avec son épouse en 1994.
J’ai voulu montrer différents aspects de l’être
humain Sebastião Salgado : le père, le photographe et l’écologiste. Ces
trois facettes composent en harmonie une grande partie de son essence. En plus d’être un père
aimant, il défendait avec intensité une photographie engagée pour des valeurs
essentielles à l’humanité et la planète, ainsi qu’un monde socialement plus
égalitaire et écologiquement durable
Cette exposition hommage retrace les
grandes séries emblématiques qui ont marqué sa carrière de photographe à
travers des images iconiques. Elle souligne également le lien profond du
photographe avec Paris, où le couple s’était installé en 1969 pour fuir la
dictature militaire brésilienne. Durant les derniers mois de sa vie, Sebastião
Salgado s’était attaché à photographier, au fil des saisons, la capitale dans
laquelle il avait passé plus de 50 ans.
Elle souligne également le travail de
replantation de la forêt Atlantique amorcé avec Lélia dès la fin des années
1990 avec la fondation de l’Instituto Terra, aujourd’hui devenue une référence
en matière de reforestation et de protection de la biodiversité locale.
Enfin, l’exposition présente les œuvres
picturales du fils du photographe et de son épouse, Rodrigo Salgado. Né avec la
trisomie 21, Rodrigo peint depuis son plus jeune âge et son travail sensible
reflète les différents états de son existence. Ses œuvres achèvent le parcours
de visite, comme un souffle vers l’avenir.
Ouverture du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30 sauf jeudi de 13 h à 20 h (fermeture dimanche, lundi et jours fériés).
La billetterie sera ouverte le 11 février. Le lien de réservation sera disponible à ce moment.
- Commissariat & scénographie : Lélia Wanick Salgado
- Légende de la photo : Prière de remerciement au dieu mixe Kioga pour la bonne récolte, en demandant encore une année de survie, Oaxaca, Mexique, 1980. © Sebastião Salgado
Paris rend hommage au photographe brésilien reconnu internationalement Sebastião Salgado, disparu le 23 mai dernier à l’âge de 81 ans. Cette exposition hommage est présentée du 21 février au 30 mai 2026 à la Salle Saint-Jean, au sein de l’Hôtel de Ville de Paris.
Du samedi 21 février 2026 au samedi 30 mai 2026 :
gratuit
La billetterie sera ouverte le 11 février. Le lien de réservation sera disponible à ce moment.
Ouverture du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30 sauf jeudi de 13 h à 20 h (fermeture dimanche, lundi et jours fériés).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T01:00:00+01:00
fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris
Afficher la carte du lieu Hôtel de Ville et trouvez le meilleur itinéraire