La grande exposition en hommage à Sebastião Salgado Hôtel de Ville Paris

Conçue par Lélia Wanick Salgado, son

épouse, et l’ensemble de son studio, cette exposition réunit près de 200 œuvres

et bénéficie d’un prêt exceptionnel de 114 tirages de la Maison Européenne de

la Photographie, institution qui tenait particulièrement à cœur au photographe.

Portrait de Sebastião Salgado par Renato Amoroso. ; Crédits : Renato Amoroso

Sebastião Salgado, né en 1944 au Minas

Gerais (Brésil), se destine en premier lieu à une carrière d’économiste. Il

travaille dans un premier temps pour l’Organisation Internationale du Café à

Londres et commence à photographier au cours de ses nombreux déplacements. Très

vite, il laisse de côté cette première carrière et travaille successivement

pour les agences Sygma, Gamma et Magnum Photos, avant de fonder sa propre

agence avec son épouse en 1994.

J’ai voulu montrer différents aspects de l’être

humain Sebastião Salgado : le père, le photographe et l’écologiste. Ces

trois facettes composent en harmonie une grande partie de son essence. En plus d’être un père

aimant, il défendait avec intensité une photographie engagée pour des valeurs

essentielles à l’humanité et la planète, ainsi qu’un monde socialement plus

égalitaire et écologiquement durable Lélia Wanick Salgado,

Le parc Montsouris, Paris, 2024. ; Crédits : Sebastião Salgado

Cette image, prise en 2001 par Sebastião Salgado seulement trois ans après la création de l’Instituto Terra, montre l’aridité et l’état de la dégradation environnementale du sol. Les petits points visibles au sol sont des trous où des semis ont été plantés. ; Crédits : Sebastião Salgado

Bighorn Creek dans la partie occidentale du parc national Kluane. Canada. 2011. ; Crédits : Sebastião Salgado

Ce combattant du feu est protégé de la température extrême des flammes par la vaporisation diffuse de produits chimiques. Gisement de pétrole du Grand Burhan, Koweit, 1991. ; Crédits : Sebastião Salgado

Dans le camp de Kalema, dans l’ouest du Tigré, des milliers de réfugiés arrivent après une marche de nuit pour éviter les mitrailleuses des Migs de l »armée éthiopienne. Éthiopie, 1985. ; Crédits : Sebastião Salgado

Troupeau de buffles d’Afrique (Syncerus caffer), Par national de Kafue, Zambie, 2010 ; Crédits : Sebastião Salgado

Chaîne Brooks, refuge national de la vie sauvage de l’Arctique, Alaska, Etats-Unis, 2009, série « Genesis » ; Crédits : Sebastião Salgado

Iguane marin, Galápagos, Equateur, 2004, série “Genesis” ; Crédits : Sebastião Salgado

Cette exposition hommage retrace les

grandes séries emblématiques qui ont marqué sa carrière de photographe à

travers des images iconiques. Elle souligne également le lien profond du

photographe avec Paris, où le couple s’était installé en 1969 pour fuir la

dictature militaire brésilienne. Durant les derniers mois de sa vie, Sebastião

Salgado s’était attaché à photographier, au fil des saisons, la capitale dans

laquelle il avait passé plus de 50 ans.

Elle souligne également le travail de

replantation de la forêt Atlantique amorcé avec Lélia dès la fin des années

1990 avec la fondation de l’Instituto Terra, aujourd’hui devenue une référence

en matière de reforestation et de protection de la biodiversité locale.

Enfin, l’exposition présente les œuvres

picturales du fils du photographe et de son épouse, Rodrigo Salgado. Né avec la

trisomie 21, Rodrigo peint depuis son plus jeune âge et son travail sensible

reflète les différents états de son existence. Ses œuvres achèvent le parcours

de visite, comme un souffle vers l’avenir.

Rodrigo Salgado photographié par Lélia Wanick Salgado ; Crédits : Lélia Wanick Salgado

Vitrophanie par Rodrigo Salgado. ; Crédits : Rodrigo Salgado

Ouverture du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30 sauf jeudi de 13 h à 20 h (fermeture dimanche, lundi et jours fériés).

La billetterie sera ouverte le 11 février. Le lien de réservation sera disponible à ce moment.

Commissariat & scénographie : Lélia Wanick Salgado

Lélia Wanick Salgado Légende de la photo : Prière de remerciement au dieu mixe Kioga pour la bonne récolte, en demandant encore une année de survie, Oaxaca, Mexique, 1980. © Sebastião Salgado

Du samedi 21 février 2026 au samedi 30 mai 2026 :

gratuit

Tout public.

