La Grande fête du Matrimoine, Espace Monte-Cristo, Paris

Informations pratiques

La Grande fête du Matrimoine 19 et 20 septembre Espace Monte-Cristo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

La Grande fête du Matrimoine de l’Espace Monte-Cristo

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ouverture jusqu’à 20h

L’exposition Diseuses de silence nous rappelle que l’Histoire est faite de récits poignants et inspirants à retrouver, à réécrire et à transmettre. Pour les Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, nous vous proposons de célébrer des figures féminines et de faire vivre leurs récits au présent, à l’occasion de la Grande fête du Matrimoine de l’Espace Monte-Cristo.

Au programme, samedi et dimanche

11h-20h : Activation de l’œuvrePolitical Ribbonsd’Andrea Bowers

Gratuit, sans réservation, en continu

Inspirée du travail militant, l’artiste propose des rubans de satin colorés, parés de slogans : “Sexism sucks”, “My body is not your business”, “Women and the Earth have to tolerate a lot”, “Gender is a universe and we are all stars”… Repartez avec un des rubans composant l’œuvre pour étendre son action hors des murs de l’exposition et ainsi contribuer à faire de l’activisme une mobilisation collective !

11h30-13h : Visite guidée

« Memori·elles : figures marquantes et inspirantes »

Gratuit, sur réservation

Lors de cette visite nous essaierons de combler les vides de l’Histoire pour célébrer la mémoire de femmes peu connues, oubliées ou incomprises. En miroir avec les œuvres de l’exposition Diseuses de silence vous (re)découvrirez des figures telles que Jeanne la Flamme, chevaleresse du XIVème siècle, les tricoteuses de la Révolution Française ou encore Casque d’or, visage du banditisme parisien du début du XXème siècle.

14h-17h : Le quiz du Matrimoine

Gratuit, sans réservation, en continu

Saurez-vous reconnaître les grandes figures du Matrimoine et maîtriser le vocabulaire féminin souvent effacé de la langue française ? Demandez le quiz à l’accueil, partez explorer les salles, glanez quelques indices auprès des médiateur·rices… puis revenez partager vos réponses et échanger ensemble.

La fête continue… en chœur

17h-18h et 18h30-19h30 : Chorale féministe d’Every Little Moment

Gratuit, sans réservation

Pour porter ensemble des messages d’espoir, nous mettrons à l’honneur le chant et son pouvoir fédérateur en vous proposant de participer à la chorale féministe d’Every Little Moment.

Vous pourrez faire résonner vos voix pour revendiquer un monde meilleur avec un medley joyeux et engagé. Plus fort de Julien Granel ou encore It’s Oh So Quiet de Björk promettent des moments inoubliables lors de cette expérience collective. “Shh, Shhhh”… pas besoin de savoir chanter. Ressentez votre corps, échauffez votre voix, claquez des doigts, c’est parti !

Every Little Moment ?

Emma Stubbs, fondatrice deEvery Little Moment, crée des expériences collectives autour du chant et de la musique, afin de rassembler les personnes et leur permettre de tisser des liens entre elles. Les ateliers musicaux qu’elle anime visent à prendre en compte l’unicité de chacun tout en composant un tout harmonieux.

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour participer à la chorale. Néanmoins, nous souhaitons vous accueillir au mieux, alors n’hésitez pas à nous avertir de votre venue.

Nous avons hâte de vous retrouver à l’Espace Monte-Cristo, à l’occasion de ce week-end à ne pas manquer, pour célébrer celles qui, hier, aujourd’hui et demain, font notre histoire

Espace Monte-Cristo 9 rue Monte-Cristo Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France 0158451697 https://fondationvilladatris.fr/espace-monte-cristo/ https://www.instagram.com/espacemontecristo_/;https://fr-fr.facebook.com/espacemontecristo/;https://www.tiktok.com/@espacemontecristo [{« type »: « link », « value »: « https://fondationvilladatris.fr/espace-monte-cristo/les-activites/ »}] [{« link »: « https://everylittlemoment.fr/ »}] Dédié à la promotion de la sculpture contemporaine, l’Espace Monte-Cristo est consacré depuis 2018 à la diffusion et à l’exposition des œuvres de la Collection Fondation Villa Datris. Lieu gratuit et ouvert à tous, l’Espace Monte-Cristo invite, à travers sa programmation d’événements, à expérimenter et à découvrir autrement l’univers de la sculpture contemporaine.

Situé au cœur du quartier du Père-Lachaise dans un ancien entrepôt industriel de 300 m2, l’Espace Monte-Cristo explore chaque année une nouvelle thématique dans des expositions surprenantes et originales dédiées aux œuvres de la Collection.

À cette occasion, une Carte blanche permet à un artiste choisi d’investir une partie du lieu, apportant un éclairage inédit à l’exposition. Le lieu est équipé d’un ascenseur permettant l’accès à l’étage pour les personnes à mobilité réduite.

Métro

M2 Alexandre Dumas

M9 Buzenval

La Grande fête du Matrimoine de l’Espace Monte-Cristo

© Khadija Zbidi