Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Grande Guerre Eglise des Jacobins Poligny

La Grande Guerre Eglise des Jacobins Poligny lundi 8 juin 2026.

Lieu : Eglise des Jacobins

Adresse : 6 Rue Jules Grevy

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Poligny

La Grande Guerre

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Exposition La Grande Guerre, la naissance de l’Europe moderne   .

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71  contact@ville-poligny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Grande Guerre

L’événement La Grande Guerre Poligny a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Poligny (Jura)