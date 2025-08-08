La Grande Guerre Eglise des Jacobins Poligny

Poligny

La Grande Guerre

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Exposition La Grande Guerre, la naissance de l’Europe moderne .

Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

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English : La Grande Guerre

L’événement La Grande Guerre Poligny a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA