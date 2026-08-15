La Grande journée Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Terreur chez les Momo’z ! Samedi 31 octobre 2026, toute
la journée, venez vivre au rythme d’Halloween à la bibliothèque Maurice Genevoix. Ateliers créatifs, lectures frissonnantes, jeux de société, chasses au trésor, escape game de la maison hantée, Cinélloween, Conteuse, Goûter en musique, il y en aura pour tous les goûts ! Pensez aux déguisements !
La matinée est réservée aux plus petits de 0 à 7 ans avec jeux de société, chasse au trésor avec son parent le plus courageux, ateliers
créatifs et lectures pour frissonner un peu mais pas trop quand même !
L’après-midi
se corse pour les plus grands : Momo a besoin de votre aide pour s’échapper de l’escape game de la maison hantée (12 ans et +), Assister au Cinélloween ( 7 et +) et profiter pleinement des contes « Même pas peur ! » à 16h avec la conteuse Maya Bergamote (7 et +) Un horrible goûter, en musique d’ambiance, sera proposée pour tout le monde !
Les histoires qui font peur (mais pas trop ! )
Chasse au trésor des petits sorciers
Graine d’artiste des petits, spéciale Halloween !
Graine de joueurs spéciale Halloween !
Spectacle Même pas peur ! à 16h
Ateliers créatifs, lectures frissonnantes, jeux de société, chasses au trésor, escape game de la maison hantée, Cinélloween, Conteuse, Goûter en musique …
Le samedi 31 octobre 2026
de 10h30 à 17h45
gratuit
Réservation obligatoire par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T11:30:00+01:00
fin : 2026-10-31T18:45:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T17:45:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
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