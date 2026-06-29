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La Grande journée Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

La Grande journée Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

La Grande journée Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 31 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Tarif
<p>Réservation obligatoire par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.</p>

Terreur chez les Momo’z ! Samedi 31 octobre 2026, toute
la journée, venez vivre au rythme d’Halloween à la bibliothèque Maurice Genevoix. Ateliers créatifs, lectures frissonnantes, jeux de société, chasses au trésor, escape game de la maison hantée, Cinélloween, Conteuse, Goûter en musique, il y en aura pour tous les goûts ! Pensez aux déguisements !

La matinée est réservée aux plus petits de 0 à 7 ans avec jeux de société, chasse au trésor avec son parent le plus courageux, ateliers
créatifs et lectures pour frissonner un peu mais pas trop quand même !

L’après-midi
se corse pour les plus grands : Momo a besoin de votre aide pour s’échapper de l’escape game de la maison hantée (12 ans et +), Assister au Cinélloween ( 7 et +) et profiter pleinement des contes « Même pas peur ! » à 16h avec la conteuse Maya Bergamote (7 et +) Un horrible goûter, en musique d’ambiance, sera proposée pour tout le monde !

Les histoires qui font peur (mais pas trop ! )

Chasse au trésor des petits sorciers

Graine d’artiste des petits, spéciale Halloween !

Graine de joueurs spéciale Halloween !

Cinélloween

Escape game maison hantée

Spectacle Même pas peur ! à 16h

Le goûter horrifique, à 17h20

Ateliers créatifs, lectures frissonnantes, jeux de société, chasses au trésor, escape game de la maison hantée, Cinélloween, Conteuse, Goûter en musique …
Le samedi 31 octobre 2026
de 10h30 à 17h45
gratuit

Réservation obligatoire par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T11:30:00+01:00
fin : 2026-10-31T18:45:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T17:45:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR


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