La grande marraine, Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette · Lyon

Informations pratiques

La grande marraine Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h15 Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette Rhône

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:35:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Conte jonglé par le collectif Merci LaRattrape

En écho à l’exposition Merveilleux Moyen Âge.

Adaptation jonglistico-orale d’un conte traditionnel et des mythes qui le traversent. Un voyage dans nos imaginaires du Moyen Âge autour du destin épique d’un homme, conté et jonglé en solo.

Tout public à partir de 6 ans.

2e représentation suivie d’une présentation du jonglage médiéval et d’une initiation au jonglage.

Musée d’histoire de Lyon et Musée des arts de la marionnette 1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478420361 https://www.gadagne-lyon.fr Le musée Gadagne abrite deux entités : le musée d’histoire de Lyon (ancien musée historique de Lyon) et le musée des marionnettes du monde.

Conte jonglé par le collectif Merci LaRattrape

©Shirley Dorino