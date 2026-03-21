Informations pratiques

Mulhouse

La Grande soirée des années 80, 90 et 2000

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 18:00:00

fin : 2026-11-29 23:59:00

Date(s) :

2026-11-29

Une soirée dansante et familiale, pensée pour rassembler toutes les générations autour des plus grands tubes des années 80, 90 et 2000, dans une ambiance simple, festive et conviviale.

Au programme

Animations, DJ set, piste de danse, performers (danseurs, échassiers, robots LED), écrans LED géants et effets visuels pour accompagner la musique toute la soirée.

Buvette, bar à vin et restauration artisanale sur place pour profiter pleinement de l’évènement dès l’ouverture des portes. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 accueil.parc@parcexpo.fr

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English :

L’événement La Grande soirée des années 80, 90 et 2000 Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace