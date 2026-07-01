La Grande Sophie, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

La Grande Sophie Mardi 17 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T21:30:00+01:00

Pour son retour à la scène, La Grande Sophie signe un seule en scène hybride, poétique et intense, qui redéfinit le rapport entre la chanson, le théâtre et la littérature.

Inspiré de son livre Tous les jours, Suzanne (éditions Phébus) et à travers des lettres destinées à une Suzanne imaginaire, la Grande Sophie se raconte. Elle revient sur les moments importants de sa carrière, ses neuf albums, ses chansons culte, ses doutes et son incroyable parcours de chanteuse et de femme.

Entre confidences et musique, l’artiste se dévoile sans fard et esquisse, en creux, le portrait d’une génération.

Lettres musicales : une traversée intime et sensible !

La Grande Sophie : paroles et musiques, Johanna Boyé : mise en scène, Adaptation La Grande Sophie et Johanna Boyé, Scénographie : Caroline Mexme

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson théâtre

Victor Paimblanc