LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Clermont-l’Hérault

Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Découvrez, au plus près de chez vous, la nouvelle tournée Hérault Vacances, dans une édition spéciale GéoParc UNESCO Terres d’Hérault !

Retrouvons-nous autour d’animations sportives et gratuites pour tous, de jeux, mais surtout de moments de partage parcours à l’aveugle, rugby, tir au laser, escrime, pétanque, tambourin, haltérophilie, jeux en bois et d’adresse, animations numériques…

Découvrez, au plus près de chez vous, la nouvelle tournée Hérault Vacances, dans une édition spéciale GéoParc UNESCO Terres d’Hérault !

Retrouvons-nous autour d’animations sportives et gratuites pour tous, de jeux, mais surtout de moments de partage parcours à l’aveugle, rugby, tir au laser, escrime, pétanque, tambourin, haltérophilie, jeux en bois et d’adresse, animations numériques, parcours petite enfance…

Rencontrez les GéoMédiateurs et découvrez la diversité de roches et paysages héraultais, témoins d’une histoire qui commence il y a 540 millions d’années…

Pédalez pour l’environnement ! Place au défi pédalez, atteignez le nombre de kilomètres attendus et offrez, grâce à vos efforts, un arbre à une commune ! .

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 67 38 00

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English : LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES

Discover the new Hérault Vacances tour right in your neighborhood, in a special edition dedicated to the UNESCO Geopark Terres d’Hérault!

Let’s get together for free sports activities open to everyone, games, and—above all—moments of togetherness: blindfolded obstacle courses, rugby, laser tag, fencing, pétanque, tambourine, weightlifting, wooden games and games of skill, digital activities…

L’événement LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS