La Grave : Visita Guiada, Chapelle de La Grave, Toulouse

La Grave : Visita Guiada 8 mars – 21 juin, certains dimanches Chapelle de La Grave Haute-Garonne

Tarif : añadir 3 € al precio de entrada

Durante su visita, descubrirá la historia de la Capilla de La Grave y del Hospital, en particular su papel durante el Gran Confinamiento y los períodos de peste. También podrán admirar la arquitectura y las decoraciones excepcionales de este lugar, y los tesoros que aún contiene la sacristía

Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Venga a descubrir la Chapelle de La Grave acompañado por un intérprete.

