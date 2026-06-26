La Grosse Bamboche Loye-sur-Arnon
jeudi 2 juillet 2026 · Loye-sur-Arnon
Informations pratiques
Loye-sur-Arnon
La Grosse Bamboche
Loye-sur-Arnon Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-02
L’association La Beluette est heureuse de vous annoncer l’arrivée de la 5ème édition du festival La Grosse Bamboche . Pour cette édition spéciale, l’association la Beluette, les Oiseau de Tapage et la Brasserie de l’Arnon s’unissent à nouveau afin de célébrer dignement les 10 ans de la Trinquette
Un évènement labellisé et soutenu par le dispositif Nouvelle Renaissance Région Centre Val de Loire. Rendez-vous les 2, 3 et 4 Juillet à Loye sur Arnon ! Au programme de cette année anniversaire Trois soirées animées par sept concerts et spectacles. Des ateliers et des visites le samedi, le tout parsemé de surprises tout au long du festival. La cantine des oiseaux vous régalera tout au long de cette édition avec des produits ultra-frais, de saison et locaux. Ouverture jeudi et vendredi dès 18h et samedi dès 16h, avec visites de la brasserie, de l’atelier de poterie et autres animations. Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle année toujours dans une ambiance joyeusement festive !
Entrée à 8€ pour les adultes, 4€ pour les ados et gratuite pour les moins de 12 ans. 8 .
Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire labeluette@gmx.fr
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English :
The La Beluette Association is pleased to announce the 5th edition of the “La Grosse Bamboche” festival. For this special edition, the La Beluette association, Les Oiseaux de Tapage, and the Brasserie de l’Arnon are joining forces once again to celebrate the 10th anniversary of La Trinquette in styl
L’événement La Grosse Bamboche Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CHATEAUMEILLANT
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