Soirée retrnasmission Finale de la coupe du monde de football Loye-sur-Arnon dimanche 19 juillet 2026.

Loye-sur-Arnon

Soirée retrnasmission Finale de la coupe du monde de football

Loye-sur-Arnon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 20:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vivez la finale de la Coupe du Monde de Football dans une ambiance exceptionnelle

Le dimanche 19 juillet 2026 à partir de 20h00, rendez-vous à la Salle des Fêtes de Loye-sur-Arnon pour suivre en direct la grande finale sur écran géant.

Entre amis, en famille ou entre passionnés de football, venez partager un moment convivial et festif autour de planches de charcuterie, de boissons et d’une ambiance digne des plus grands soirs !

Entrée gratuite, Retransmission en direct sur grand écran, Bière et restauration sur place, Ambiance garantie !

Pensez à réserver votre soirée et venez nombreux encourager votre équipe favorite ! .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 47 73

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English :

Experience the World Cup Final in an exceptional atmosphere

L’événement Soirée retrnasmission Finale de la coupe du monde de football Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CHATEAUMEILLANT