La Grosse visite Archi Palais de Tokyo Paris

Durant une heure, les médiateur·ices du Palais de Tokyo vous proposent un parcours pour remonter le temps et saisir entre autres toutes les subtilités du projet de réhabilitation des architectes anne lacaton & jean-philippe vassal.

Infos pratiques

Pour tous les curieux et curieuses qui veulent en savoir plus sur le bâtiment du Palais de Tokyo

Ce billet donne accès à la Grosse visite Archi ainsi qu’aux expositions de la saison.

Si vous avez déjà acheté un billet pour visiter les expositions le même jour vous pouvez sélectionner le tarif “Gratuit + Supplément médiation” pour réserver votre place à la Grosse visite Archi.

Découvrez le Palais de Tokyo à travers son architecture.

Du mercredi 01 avril 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

payant

Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 11€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T16:00:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:00:00+02:00;2026-04-26T15:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00;2026-05-03T15:00:00+02:00_2026-05-03T16:00:00+02:00;2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00;2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T16:00:00+02:00;2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T16:00:00+02:00;2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00;2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00;2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T16:00:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T16:00:00+02:00;2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T16:00:00+02:00;2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T16:00:00+02:00;2026-08-02T15:00:00+02:00_2026-08-02T16:00:00+02:00;2026-08-09T15:00:00+02:00_2026-08-09T16:00:00+02:00;2026-08-16T15:00:00+02:00_2026-08-16T16:00:00+02:00;2026-08-23T15:00:00+02:00_2026-08-23T16:00:00+02:00;2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T16:00:00+02:00;2026-09-06T15:00:00+02:00_2026-09-06T16:00:00+02:00;2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T16:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/grosse-visite-archi/ +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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