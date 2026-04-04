La Grosse visite des expos Palais de Tokyo Paris samedi 4 avril 2026.

Les samedis de 15h à 16h.

Infos pratiques

Pour tous les curieux et curieuses qui veulent en savoir plus sur les expositions du moment

Ce billet donne accès à la Grosse visite ainsi qu’aux expositions de la saison.

Si vous avez déjà acheté un billet pour visiter les expositions le même jour vous pouvez sélectionner le tarif “Gratuit + Supplément médiation” pour réserver votre place à la Grosse visite des expos.

Un panorama complet et copieux des expositions de la saison.

Du mercredi 01 avril 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 11€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00

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Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/grosse-visite-expos-22-2/ +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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