La Grosse visite des expos Palais de Tokyo Paris
La Grosse visite des expos Palais de Tokyo Paris samedi 4 avril 2026.
Les samedis de 15h à 16h.
Infos pratiques
Pour tous les curieux et curieuses qui veulent en savoir plus sur les expositions du moment
Ce billet donne accès à la Grosse visite ainsi qu’aux expositions de la saison.
Si vous avez déjà acheté un billet pour visiter les expositions le même jour vous pouvez sélectionner le tarif “Gratuit + Supplément médiation” pour réserver votre place à la Grosse visite des expos.
Un panorama complet et copieux des expositions de la saison.
Du mercredi 01 avril 2026 au vendredi 11 septembre 2026 :
samedi
de 15h00 à 16h00
payant
Plein tarif 15€
Tarif réduit 11€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T15:00:00+02:00_2026-04-04T16:00:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T16:00:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T16:00:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T16:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:00:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T16:00:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T16:00:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T16:00:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T16:00:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T16:00:00+02:00;2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T16:00:00+02:00;2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T16:00:00+02:00;2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T16:00:00+02:00
Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
https://palaisdetokyo.com/evenement/grosse-visite-expos-22-2/ +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo
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