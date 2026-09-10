La grotte de Marie, nichée dans un jardin, Chemin des Longs Sillons, Thomery

Informations pratiques

La grotte de Marie, nichée dans un jardin 19 et 20 septembre Chemin des Longs Sillons Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Saviez-vous que, dans le jardin de l’ancien prieuré de Thomery, se trouvait une grotte de Marie ?

L’équipe de la paroisse vous la fait découvrir exceptionnellement et vous raconte son histoire.

Pour y accéder, suivez le joli chemin des Longs Sillons (entrée au niveau du 31 rue de la République).

Chemin des Longs Sillons Rue de la République 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite libre

© Mairie de Thomery