La grotte de Marie, nichée dans un jardin, Chemin des Longs Sillons, Thomery
samedi 19 septembre 2026 · Chemin des Longs Sillons · Thomery
Informations pratiques
La grotte de Marie, nichée dans un jardin 19 et 20 septembre Chemin des Longs Sillons Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Saviez-vous que, dans le jardin de l’ancien prieuré de Thomery, se trouvait une grotte de Marie ?
L’équipe de la paroisse vous la fait découvrir exceptionnellement et vous raconte son histoire.
Pour y accéder, suivez le joli chemin des Longs Sillons (entrée au niveau du 31 rue de la République).
Chemin des Longs Sillons Rue de la République 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre
© Mairie de Thomery
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