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La grotte de Marie, nichée dans un jardin, Chemin des Longs Sillons, Thomery

samedi 19 septembre 2026 · Chemin des Longs Sillons · Thomery

La grotte de Marie, nichée dans un jardin, Chemin des Longs Sillons, Thomery

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin des Longs Sillons
Adresse
Rue de la République 77810 Thomery
Ville
77810 Thomery
Département
Seine-et-Marne

La grotte de Marie, nichée dans un jardin 19 et 20 septembre Chemin des Longs Sillons Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Saviez-vous que, dans le jardin de l’ancien prieuré de Thomery, se trouvait une grotte de Marie ?
L’équipe de la paroisse vous la fait découvrir exceptionnellement et vous raconte son histoire.
Pour y accéder, suivez le joli chemin des Longs Sillons (entrée au niveau du 31 rue de la République).

Chemin des Longs Sillons Rue de la République 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre

© Mairie de Thomery

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