Voyage à travers le mobilier de l’atelier de Rosa Bonheur, Atelier-musée de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Voyage à travers le mobilier de l’atelier de Rosa Bonheur 19 et 20 septembre Atelier-musée de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

Plus d’informations sur notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez en apprendre davantage sur le mobilier de l’atelier de Rosa Bonheur.

Cette année, nous vous proposons une conférence et des ateliers autours des métiers d’arts en collaboration en collaboration avec La Bonne Graine ( https://labonnegraine.org/notrehistoire/).

Toutes les informations sont disponible sur le site internet.

Un concert gratuit clôturera la journée du samedi.

Atelier-musée de Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur, 77810 Thomery, France Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 0189405090 https://www.chateau-rosa-bonheur.fr https://www.facebook.com/chateaurosabonheur [{« link »: « https://labonnegraine.org/notrehistoire/ »}] Le Château de Rosa Bonheur, labellisé Maison des illustres, propose de par son authenticité et son offre culturelle, une expérience inédite. La forme métissée: demeure, atelier, musée, art et jardin, permet une immersion totale du visiteur dans la vie et l’œuvre de Rosa Bonheur.

Le public est invité à pénétrer dans l’atelier de l’artiste comme si elle y vivait toujours, sans barrière, sans mise en scène ni dispositif de muséographie. Tout est authentique, rien n’a été refait.

La visite du musée comprend uniquement la partie travail de l’artiste. Depuis Paris 1h10, prendre A6 direction Lyon, sortie Fontainebleau, suivre Thomery, Château de Rosa Bonheur (1h10) Depuis Lyon 4h00, prendre A6 direction Paris, sortie Fontainebleau.

Conférence et atelier

©chateauderosabonheur