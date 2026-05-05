La Guerre des prix, Le Mikado (ex Novel), Annecy

La Guerre des prix Mercredi 6 mai, 18h30 Le Mikado (ex Novel) Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:06:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:06:00+02:00

en présence d’Olivier Mevel

Le Mikado (ex Novel) 2 Place Annapurna, Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0097#showmovie?id=WD5N9 »}]

Ciné-débat – Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alo… Le Mikado La Guerre des prix