La guerre n’a pas un visage de Femme Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
mardi 24 novembre 2026 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
La guerre n’a pas un visage de Femme Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 19:00:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26
Durée 2h30
D’APRÈS LE LIVRE DE SVETLANA ALEXIEVITCH,MISE EN SCÈNE JULIE DELIQUET
Julie Deliquet revient avec un spectacle choral d’une portée historique rare, une fresque féminine composée de témoignages prélevés au coeur de l’ouvrage éponyme de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature en 2015. L’autrice biélorusse a enquêté auprès de femmes ayant participé à la Seconde Guerre mondiale, s’engageant chacune à leur façon aux côtés des forces soviétiques contre l’invasion de l’armée allemande. À cette époque, la Russie est encore l’URSS. Ces jeunes femmes viennent de Russie, de Biélorussie ou d’Ukraine et se mobilisent aux premières loges du conflit. Dans un décor d’appartement communautaire au réalisme saisissant, les dix comédiennes portent haut ces récits inouïs et captivants.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : La guerre n’a pas un visage de Femme Théâtre de l’Union
L’événement La guerre n’a pas un visage de Femme Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Limoges Métropole
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