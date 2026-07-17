La guerre n’a pas un visage de femme, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

La guerre n’a pas un visage de femme Vendredi 12 février 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-12T19:30:00+01:00 – 2027-02-12T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-12T19:30:00+01:00 – 2027-02-12T22:00:00+01:00

Elles ont été brancardière, lieutenante, pilote d’avion ou navigatrice pendant la Seconde Guerre mondiale. 800 000 femmes russes engagées contre le nazisme, dont l’histoire a effacé le rôle à leur retour de la guerre. Dans les années 70, Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, brise le silence et part interroger ces femmes dans une enquête fleuve qui durera sept ans. Julie Deliquet embrasse ce torrent de mots au féminin, dont elle a fait un dantesque montage-collage. Avec une urgence à dire, les dix comédiennes empoignent cet oratorio polyphonique, dont l’ordre des répliques, rebattu chaque soir, maintient un naturel de l’instant de haute intensité. Privilégiant les à-côtés de la guerre – cycles menstruels, uniformes trop grands, faim, viols – aux grandes batailles, ces femmes s’éloignent volontairement du mythe. Entre les murs de cet appartement surchargé de meubles surannés, c’est l’Histoire qui s’humanise.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/la-guerre-na-pas-un-visage-de-femme-12022027-1830 »}]

Neuf femmes réunies dans un appartement soviétique reconstitué confient leurs souvenirs de la grande guerre patriotique à une jeune journaliste. Un tourbillon de mots puisés dans l’oeuvre de Svetl …