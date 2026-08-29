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« La guerre, une histoire de famille » au Cimetière Militaire de Pheasant Wood, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

dimanche 4 octobre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

« La guerre, une histoire de famille » au Cimetière Militaire de Pheasant Wood, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Musée de la Bataille de Fromelles
Adresse
Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles
Ville
59249 Fromelles
Département
Nord
Tarif
2,50€ par personne - Réservation conseillée - Places limitées

« La guerre, une histoire de famille » au Cimetière Militaire de Pheasant Wood Dimanche 4 octobre, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

2,50€ par personne – Réservation conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Le Musée de la Bataille de Fromelles propose une visite guidée du cimetière militaire de Pheasant Wood. À cette occasion, les particularités d’un cimetière militaire sont évoquées et vous découvrirez aussi les histoires des soldats qui se sont engagés avec un frère, un cousin, un père,…

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« La guerre, une histoire de famille » au Cimetière Militaire de Pheasant Wood visite guidée Musée de la Bataille de Fromelles

MBF

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