La Guinguette à Sedan Sedan
dimanche 23 août 2026 · Sedan
Informations pratiques
Sedan
La Guinguette à Sedan
Jardin botanique de Sedan Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Comme chaque année, le pôle sénior de la ville de Sedan invite les séniors de 60ans et plus à une guinguetteBuvette et restauration sur placeUn apéritif sera offert aux séniors Sedanais, sur inscription !Attentions inscriptions jusqu’au 07 août 2026 à 17h Renseignements Pôle sénior de Sedan/CCAS au 8/10 rue de la Rochefoucauld, 03 24 27 73 63
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Jardin botanique de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 63
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English :
As it does every year, the Senior Services Department of the City of Sedan invites seniors aged 60 and older to a guinguette. Refreshments and food will be available on site. An aperitif will be offered to Sedan seniors—registration required!Please note: Registration closes on August 7, 2026, at 5:00 p.m. For more information: Sedan Senior Center/CCAS at 8/10 rue de la Rochefoucauld, 03 24 27 73 63
L’événement La Guinguette à Sedan Sedan a été mis à jour le 2026-07-24 par Ardennes Tourisme
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