La Guinguette Ciné plein air Projection du film Robot Sauvage Cité La Maurelette Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

La Guinguette Ciné plein air Projection du film Robot Sauvage

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21h45. Cité La Maurelette 193 boulevard Simon Bolivar Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:45:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

La culture vient à vous ! Tout le mois de juillet, l’Espace Culturel Busserine transforme les espaces de vie des 13e et 14e arrondissements en véritables scènes de fête.Familles

Retrouvez la Guinguette, ce rendez-vous culturel et festif unique. Cette manifestation nomade sillonne les quartiers pour transformer l’espace public en scène de spectacle vivant. L’objectif est simple créer du lien, améliorer la qualité de vie locale et fédérer familles et jeunes autour de rencontres directes avec les artistes.



Au programme le 7 jullet à partir de 21h45



► Projection du film Robot Sauvage de Chris Sanders (1h42) à l’ombre des arbres. L’histoire à succès du robot Roz, après son naufrage sur une ile déserte, qui doit apprendre à s’adapter avec l’aide des animaux..



Une ambiance garantie bonne humeur et convivialité.

Pour qui ? Idéal pour passer un excellent moment en famille ou entre amis.



Pourquoi venir ? Plus qu’un simple spectacle, la Guinguette est un grand moment de fête qui qui mobilise les communautés locales. C’est l’occasion idéale de découvrir la culture directement devant chez soi, sans barrière financière.



Rendez-vous ce mois de juillet pour investir les espaces de votre quartier et célébrer la culture ensemble ! .

Cité La Maurelette 193 boulevard Simon Bolivar Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 34 93 45 latirfarf@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Culture is coming your way! Throughout the month of July, the Espace Culturel Busserine is transforming public spaces in the 13th and 14th arrondissements into true festival venues.

L’événement La Guinguette Ciné plein air Projection du film Robot Sauvage Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Ville de Marseille