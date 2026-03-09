La Guinguette de Montélimar Plaine des Sports et des Loisirs Montélimar
Plaine des Sports et des Loisirs Chemin des Alexis Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Pour annoncer l’été, la ville de Montélimar et Montélimar Agglomération Tourisme vous donnent rendez-vous à la Plaine des Sports et des Loisirs dès 19h00 pour une soirée festive ! Bonne humeur et convivialité garanties !
Plaine des Sports et des Loisirs Chemin des Alexis Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
To herald in summer, the town of Montélimar and Montélimar Agglomération Tourisme invite you to the Plaine des Sports et des Loisirs from 7pm for a festive evening! Fun and conviviality guaranteed!
L’événement La Guinguette de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2026-03-09 par Montélimar Tourisme Agglomération