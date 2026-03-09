La Guinguette de Montélimar Plaine des Sports et des Loisirs Montélimar

La Guinguette de Montélimar

Plaine des Sports et des Loisirs Chemin des Alexis Montélimar

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

2026-06-05

Pour annoncer l’été, la ville de Montélimar et Montélimar Agglomération Tourisme vous donnent rendez-vous à la Plaine des Sports et des Loisirs dès 19h00 pour une soirée festive ! Bonne humeur et convivialité garanties !

Plaine des Sports et des Loisirs Chemin des Alexis Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

To herald in summer, the town of Montélimar and Montélimar Agglomération Tourisme invite you to the Plaine des Sports et des Loisirs from 7pm for a festive evening! Fun and conviviality guaranteed!

