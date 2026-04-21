Haguenau

La Guinguette des Intenables

1 Place Désiré Brumbt Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 11:30:00

fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Entre amis ou en famille il y fait bon vivre pour une pause, un goûter, un apéro ou un repas, bières, cocktails, glaces, milkshakes, burgers et salades sont à la carte. Bonne humeur, concerts, DJ sets et autres animations sont au rendez-vous tout au long de la saison pour ravir petits et grands.

La Guiguette des Intenables, située sur le parc de la gare, dans un joli cadre verdoyant, dépaysement assuré à l’ombre des arbres du parc de la gare.

Entre amis ou en famille il y fait bon vivre pour une pause, un goûter, un apéro ou un repas, bières, cocktails, glaces, milkshakes, burgers et salades sont à la carte.

Bonne humeur, concerts, DJ sets et autres animations sont au rendez-vous tout au long de la saison pour ravir petits et grands.

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi 11h30-22h

Samedi & Dimanche 15h-22h

Cuisine pendant les horaires d’ouverture 12h-14h & 18h-21h

Du 1er mai jusqu’à fin septembre. .

1 Place Désiré Brumbt Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 51 24 53 laguinguettehaguenau@gmail.com

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English :

With friends or family, it’s a great place for a break, a snack, an aperitif or a meal, with beers, cocktails, ice creams, milkshakes, burgers and salads on the menu. Live music, DJ sets and other entertainment are on offer throughout the season to delight young and old alike.

L’événement La Guinguette des Intenables Haguenau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau