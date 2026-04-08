La Guinguette des Vignerons Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan
La Guinguette des Vignerons Espace Sévigné Salle des Fêtes Grignan samedi 6 juin 2026.
Grignan
La Guinguette des Vignerons
Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Retrouvez-nous pour la nouvelle édition de la Guinguette des Vignerons le Samedi 6 Juin à l’Espace Sévigné, à Grignan.
Au programme DJ, Bars à Vins et Cocktails, Braséros, de 18h30 à 23h00.
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Espace Sévigné Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 55 96 contact@grignanlesadhemar.fr
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English :
Join us for the new edition of the Guinguette des Vignerons on Saturday June 6 at the Espace Sévigné, in Grignan.
DJ, Wine and Cocktail Bars, Braséros, from 6.30pm to 11.00pm.
L’événement La Guinguette des Vignerons Grignan a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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