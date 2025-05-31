La Guinguette d’Hennequeville Terrain de pétanque Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

La Guinguette d’Hennequeville

Terrain de pétanque Avenue Gabriel Just Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Samedi 22 août, le terrain de pétanque de Hennequeville accueille sa guinguette animée par Ça va faire jazzer (live band), avec food trucks et buvette. Entrée libre.

Le terrain de pétanque de Hennequeville accueille sa propre guinguette le temps d’une soirée d’été. Portée par l’association Ça va faire jazzer, cette édition se distingue par la présence de food trucks, en plus de l’ambiance live band qui a fait la réputation de l’association.

Cette soirée s’inscrit dans le même esprit que les guinguettes de la Coursive une programmation libre, gérée par une association locale, avec une buvette permettant de récolter quelques recettes. À Hennequeville, l’ambiance se veut conviviale et champêtre, entre musique live et restauration sur place.

Infos pratiques

– Date samedi 22 août

– Horaires 18 h 30

– Lieu terrain de pétanque, Hennequeville

– Animation Ça va faire jazzer (live band)

– Restauration food trucks et buvette sur place

– Tarif entrée libre .

Terrain de pétanque Avenue Gabriel Just Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : La Guinguette d’Hennequeville

On Saturday 22 August, the pétanque court in Hennequeville will host a guinguette featuring a live band, *Ça va faire jazzer*, along with food trucks and a refreshment bar. Free entry.

L’événement La Guinguette d’Hennequeville Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville