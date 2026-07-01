La Guinguette Scène urbaine Cité la Busserine Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

La Guinguette Scène urbaine

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 20h. Cité la Busserine 20 boulevard Charles Mattei Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La culture vient à vous ! Tout le mois de juillet, l’Association de Promotion de l’Espace Culturel Busserine transforme les espaces de vie des 13e et 14e arrondissements en véritables scènes de fête.Familles

Retrouvez la Guinguette, ce rendez-vous culturel et festif unique. Cette manifestation nomade sillonne les quartiers pour transformer l’espace public en scènes de spectacles vivants.



L’objectif est simple créer du lien, améliorer la qualité de vie locale et fédérer familles et jeunes autour de rencontres directes avec les artistes.



Au programme le 24 jullet à partir de 20h



► Venez découvrir les jeunes talents de la scène urbaine et hip-hop locale



Ambiance garantie Bonne humeur et convivialité.

Pour qui ? Idéal pour passer un excellent moment en famille ou entre amis.



Pourquoi venir ? Plus qu’un simple spectacle, la Guinguette est un grand moment de fête qui mobilise les communautés locales. C’est l’occasion idéale de découvrir la culture directement devant chez soi, sans barrière financière.



Rendez-vous ce mois de juillet pour investir les espaces de votre quartier et célébrer la culture ensemble ! .

Cité la Busserine 20 boulevard Charles Mattei Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 34 93 45 latifarfr@yahoo.fr

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English :

Culture is coming your way! Throughout the month of July, the Association for the Promotion of the Busserine Cultural Center is transforming public spaces in the 13th and 14th arrondissements into true festival venues.

L’événement La Guinguette Scène urbaine Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille