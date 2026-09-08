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La hauteur de l’eau, port de cavernes, Saint-Loubès

dimanche 4 octobre 2026 · port de cavernes · Saint-Loubès

La hauteur de l’eau, port de cavernes, Saint-Loubès

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
port de cavernes
Adresse
port de cavernes, 33450 Saint-Loubès
Ville
33450 Saint-Loubès
Département
Gironde
Tarif
gratuit sans réservation

La hauteur de l’eau Dimanche 4 octobre, 16h30 port de cavernes Gironde

gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Depuis, celle qui l’aime, accrochée à cette question comme à une bouée de sauvetage, sonde, cherche, raconte.
Dans sa quête abyssale le vertige s’invite. Alors elle invente !
Mais de quelle eau s’agit-il ? Quelle ligne de flottaison ?
Quel point de vue ?
La Hauteur de l’Eau, porté par une comédienne et deux musicien.nes, est une traversée intime entre la berceuse et l’alerte. Un cri de crue.

En coréalisation avec l’Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde
Une coproduction Sur Le Pont • CNAREP en Nouvelle-Aquitaine & Les Fabriques RéUniES (Théâtre Le Liburnia Fest’Arts, Topada Fabrika, Musicalarue)
Coproduction IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde
Coproduction OARA – Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine
DRAC Nouvelle Aquitaine Aide au projet arts de la rue
Soutiens : Villes de Sadirac, Morcenx-la-Nouvelle, Arès, Saint-Loubès
Écriture, conception, mise en scène Chantal Ermenault
Comédienne interprète Laure Bezolle
Musicien·ne·s interprètes Amélie Forestier, Julien Lot
Collaborations artistiques Valérie Véril, Anouk Guerbert, Cécile Delhommeau

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Avant de mourir, un amoureux pose une énigmatique question : « Quelle est la hauteur de l’eau ? ». hauteur eau

la coupole

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