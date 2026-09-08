La hauteur de l’eau, port de cavernes, Saint-Loubès

Informations pratiques

La hauteur de l’eau Dimanche 4 octobre, 16h30 port de cavernes Gironde

gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Depuis, celle qui l’aime, accrochée à cette question comme à une bouée de sauvetage, sonde, cherche, raconte.

Dans sa quête abyssale le vertige s’invite. Alors elle invente !

Mais de quelle eau s’agit-il ? Quelle ligne de flottaison ?

Quel point de vue ?

La Hauteur de l’Eau, porté par une comédienne et deux musicien.nes, est une traversée intime entre la berceuse et l’alerte. Un cri de crue.

En coréalisation avec l’Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Une coproduction Sur Le Pont • CNAREP en Nouvelle-Aquitaine & Les Fabriques RéUniES (Théâtre Le Liburnia Fest’Arts, Topada Fabrika, Musicalarue)

Coproduction IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde

Coproduction OARA – Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

DRAC Nouvelle Aquitaine Aide au projet arts de la rue

Soutiens : Villes de Sadirac, Morcenx-la-Nouvelle, Arès, Saint-Loubès

Écriture, conception, mise en scène Chantal Ermenault

Comédienne interprète Laure Bezolle

Musicien·ne·s interprètes Amélie Forestier, Julien Lot

Collaborations artistiques Valérie Véril, Anouk Guerbert, Cécile Delhommeau

port de cavernes port de cavernes, 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/la-hauteur-de-leau/ »}]

Avant de mourir, un amoureux pose une énigmatique question : « Quelle est la hauteur de l’eau ? ». hauteur eau

la coupole