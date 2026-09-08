La hauteur de l’eau, port de cavernes, Saint-Loubès
dimanche 4 octobre 2026 · port de cavernes · Saint-Loubès
Informations pratiques
La hauteur de l’eau Dimanche 4 octobre, 16h30 port de cavernes Gironde
gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Depuis, celle qui l’aime, accrochée à cette question comme à une bouée de sauvetage, sonde, cherche, raconte.
Dans sa quête abyssale le vertige s’invite. Alors elle invente !
Mais de quelle eau s’agit-il ? Quelle ligne de flottaison ?
Quel point de vue ?
La Hauteur de l’Eau, porté par une comédienne et deux musicien.nes, est une traversée intime entre la berceuse et l’alerte. Un cri de crue.
En coréalisation avec l’Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde
Une coproduction Sur Le Pont • CNAREP en Nouvelle-Aquitaine & Les Fabriques RéUniES (Théâtre Le Liburnia Fest’Arts, Topada Fabrika, Musicalarue)
Coproduction IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde
Coproduction OARA – Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine
DRAC Nouvelle Aquitaine Aide au projet arts de la rue
Soutiens : Villes de Sadirac, Morcenx-la-Nouvelle, Arès, Saint-Loubès
Écriture, conception, mise en scène Chantal Ermenault
Comédienne interprète Laure Bezolle
Musicien·ne·s interprètes Amélie Forestier, Julien Lot
Collaborations artistiques Valérie Véril, Anouk Guerbert, Cécile Delhommeau
port de cavernes port de cavernes, 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/la-hauteur-de-leau/ »}]
Avant de mourir, un amoureux pose une énigmatique question : « Quelle est la hauteur de l’eau ? ». hauteur eau
la coupole
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