La Jalousie – Michel Fau, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

La Jalousie – Michel Fau Vendredi 12 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 40€ ; Cat. Or : 54€ ; Cat. 1 : 46€ / 43€ ; Cat. 2 : 43€ / 40€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:00:00+01:00

« La Jalousie », pièce mythique de Sacha Guitry, portée par une mise en scène élégante de Michel Fau, des costumes et des décors flamboyants, rend ainsi hommage à cette figure iconique du théâtre français. Entre dialogues ciselés, paranoïa burlesque et revirements jubilatoires, Michel Fau nous offre un vaudeville haut en couleur, une satire aussi drôle que mordante !

Un fonctionnaire respectable rentre chez lui, il vient de tromper sa femme et cherche toutes les excuses possibles pour expliquer son retard… C’est alors qu’il s’aperçoit que son épouse elle-même n’est pas encore rentrée ! Pris à son propre piège, il est alors submergé par une crise de jalousie incontrôlée, l’entraînant dans un délire obsessionnel fulgurant et dérisoire.

Ce texte délicieusement cruel explore avec panache, dans la tradition du théâtre de boulevard, les tourments de l’amour-propre et les ressorts de la jalousie… Une auscultation au scalpel de l’âme humaine qui signe le triomphe du rire et de l’intelligence.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/185/le_pin_galant/la_jalousie »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« La Jalousie », pièce mythique de Sacha Guitry, portée par une mise en scène élégante de Michel Fau, des costumes et des décors flamboyants, rend ainsi hommage à cette figure iconique du théâtre. Théâtre Spectacle

Marcel Harttman