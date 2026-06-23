La Jalousie Roubaix
dimanche 7 février 2027 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
La Jalousie
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 18:00:00
fin : 2027-02-07 19:40:00
Date(s) :
2027-02-07
Une pièce de Sacha Guitry | Mise en scène de Michel Fau
Pris à son propre piège, ce bourgeois hypocrite est soudain submergé par une crise de jalousie féroce et un délire obsessionnel.
À travers cette situation cocasse, Sacha Guitry signe une satire redoutablement drôle sur la mauvaise foi humaine et les tourments de l’amour-propre. Sublimé par la mise en scène élégante de Michel Fau, avec ses décors et costumes flamboyants, ce classique du théâtre de boulevard explore la paranoïa burlesque au fil de dialogues ciselés.
Un hommage magistral au dramaturge, pour une soirée théâtrale irrésistible où les rires se mêlent aux grincements de dents !
Une pièce de Sacha Guitry | Mise en scène de Michel Fau
Pris à son propre piège, ce bourgeois hypocrite est soudain submergé par une crise de jalousie féroce et un délire obsessionnel.
À travers cette situation cocasse, Sacha Guitry signe une satire redoutablement drôle sur la mauvaise foi humaine et les tourments de l’amour-propre. Sublimé par la mise en scène élégante de Michel Fau, avec ses décors et costumes flamboyants, ce classique du théâtre de boulevard explore la paranoïa burlesque au fil de dialogues ciselés.
Un hommage magistral au dramaturge, pour une soirée théâtrale irrésistible où les rires se mêlent aux grincements de dents ! .
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com
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English :
A play by Sacha Guitry | Directed by Michel Fau
Caught in his own trap, this hypocritical bourgeois is suddenly overwhelmed by a fit of fierce jealousy and obsessive delirium.
Through this comical situation, Sacha Guitry crafts a brilliantly funny satire on human hypocrisy and the torments of vanity. Enhanced by Michel Fau’s elegant staging, with its flamboyant sets and costumes, this classic of boulevard theater explores burlesque paranoia through finely crafted dialogue
A masterful tribute to the playwright, for an irresistible evening of theater where laughter mingles with gnashing of teeth!
L’événement La Jalousie Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme
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