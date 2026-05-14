LA JAM DU DIMANCHE AVEC CALOÉ Le Baiser Salé Paris
LA JAM DU DIMANCHE AVEC CALOÉ Le Baiser Salé Paris dimanche 25 octobre 2026.
Voix de velours, scat maîtrisé, énergie… cette chanteuse et compositrice est l’une des figures les plus attachantes du jazz vocal français.
Sur scène, elle captive, scatte, jongle avec les mots. Elle fait des jam son terrain de jeu… et le vôtre ! Deux albums, deux chapitres d’une belle histoire : Saisons (2020), poétique et raffiné, salué par la critique, puis Le Voyageur (2024), où jazz, folk et pop s’entrelacent pour nous emmener dans un imaginaire généreux. Une artiste qui avance, qui explore, et ça s’entend !
Depuis 2018, la chanteuse arpente la scène du Baiser Salé pour les jam estivales et pour animer une fois par mois les jam du dimanche, soirées orientées vers les jeunes talents. 45 min de concert qui donne le LA, puis place à la JAM !!
Caloé est de retour ce dimanche, et c’est toujours une fête.
Le dimanche 25 octobre 2026
de 20h30 à 00h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-25T21:30:00+01:00
fin : 2026-10-25T02:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-25T20:30:00+02:00_2026-10-25T00:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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