La Jam Du Lundi De François Constantin Le Baiser Salé Paris

Ce lundi, la Jam de François Constantin s’inspire de Butcher Brown pour un voyage jazz-funk des années 70 revisité. François Constantin aux percussions et au lead mène la danse, accompagné d’Antonin Fresson à la guitare et de Tao Erlich à la batterie Ici, ça groove à fond : un mélange de jazz, hip-hop, soul, funk et R&B, avec des riffs qui claquent, des rythmes qui rebondissent et de l’impro qui se réinvente à chaque instant. Une heure de concert pose le mood, puis la JAM s’ouvre et laisse les musiciens se lâcher totalement, créant un vrai moment live, vibrant et sans filet.

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée, puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

LINE UP :

FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead

ANTONIN FRESSON guitare

TAO ERLICH batterie

Le lundi 15 juin 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T21:00:00+02:00_2026-06-15T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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