La Jardin du Kif par Kif’ Estival x Jardin21 – Open Air, Jardin 21, Paris

Informations pratiques

La Jardin du Kif par Kif’ Estival x Jardin21 – Open Air 10 et 11 juillet Jardin 21 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T04:00:00+02:00

Kif’ Estival pose ses valises au Jardin21 pour enflammer le dancefloor, et bien faire monter la température de la soirée ོ༘₊⁺

Line up :

˙✧ H2.O

˙✧ MARGOT MINET

˙✧ MANITO

˙✧ POTT

Collectif : Kif’ Estival

✿ DJ sets : 21h – 04h

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.

Prenez l’autoroute du kif a pour une soirée enflammée ☆

DR