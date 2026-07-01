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La Jardin du Kif par Kif’ Estival x Jardin21 – Open Air, Jardin 21, Paris

vendredi 10 juillet 2026 · Jardin 21 · Paris

La Jardin du Kif par Kif’ Estival x Jardin21 – Open Air, Jardin 21, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Jardin 21
Adresse
12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
Ville
75019 Paris
Département
Paris

La Jardin du Kif par Kif’ Estival x Jardin21 – Open Air 10 et 11 juillet Jardin 21 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00 – 2026-07-11T04:00:00+02:00

Kif’ Estival pose ses valises au Jardin21 pour enflammer le dancefloor, et bien faire monter la température de la soirée ོ༘₊⁺

Line up :
˙✧ H2.O
˙✧ MARGOT MINET
˙✧ MANITO
˙✧ POTT

Collectif : Kif’ Estival
✿ DJ sets : 21h – 04h
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.
Prenez l’autoroute du kif a pour une soirée enflammée ☆

DR

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