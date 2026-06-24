LA JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons

Informations pratiques

Soissons

LA JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-10 20:00:00

fin : 2027-07-10

Date(s) :

2027-07-10

Les trois grands B du répertoire germanique, en une sorte

de clin d’oeil au bicentenaire de la mort de Beethoven,

ici au centre d’un parcours placé dans l’ombre portée de

Bach et menant à l’éclosion romantique. Un kaléidoscope

symphonique offrant aux élèves des conservatoires de

l’Aisne et de la région le privilège de pratiquer dans cette

phalange unique le grand répertoire, aux côtés de certains

de leurs professeurs et de musiciens des Siècles. Une

exploration de toutes les ressources orchestrales, de la plus

populaire des pages de Beethoven à la fougueuse ouverture

de Brahms, en passant par la gigantesque extrapolation

symphonique d’une des plus grandes œuvres pour orgue

de Bach.

Les trois grands B du répertoire germanique, en une sorte

de clin d’oeil au bicentenaire de la mort de Beethoven,

ici au centre d’un parcours placé dans l’ombre portée de

Bach et menant à l’éclosion romantique. Un kaléidoscope

symphonique offrant aux élèves des conservatoires de

l’Aisne et de la région le privilège de pratiquer dans cette

phalange unique le grand répertoire, aux côtés de certains

de leurs professeurs et de musiciens des Siècles. Une

exploration de toutes les ressources orchestrales, de la plus

populaire des pages de Beethoven à la fougueuse ouverture

de Brahms, en passant par la gigantesque extrapolation

symphonique d’une des plus grandes œuvres pour orgue

de Bach. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

The three great “B”s of the Germanic repertoire, in a sort

of nod to the bicentennial of Beethoven’s death,

take center stage here in a journey set in the shadow of

Bach and leading to the blossoming of Romanticism. A symphonic

kaleidoscope offering conservatory students from

theAisne and the region the privilege of performing the great

repertoire in this unique ensemble, alongside some

of their teachers and musicians from Les Siècles. An

exploration of all orchestral resources, from the most

popular of Beethoven’s works to Brahms’s spirited overture,

including a monumental symphonic adaptation

of one of Bach’s greatest organ

works.

L’événement LA JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois