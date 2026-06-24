LA JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons
samedi 10 juillet 2027 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
LA JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-10 20:00:00
fin : 2027-07-10
Date(s) :
2027-07-10
Les trois grands B du répertoire germanique, en une sorte
de clin d’oeil au bicentenaire de la mort de Beethoven,
ici au centre d’un parcours placé dans l’ombre portée de
Bach et menant à l’éclosion romantique. Un kaléidoscope
symphonique offrant aux élèves des conservatoires de
l’Aisne et de la région le privilège de pratiquer dans cette
phalange unique le grand répertoire, aux côtés de certains
de leurs professeurs et de musiciens des Siècles. Une
exploration de toutes les ressources orchestrales, de la plus
populaire des pages de Beethoven à la fougueuse ouverture
de Brahms, en passant par la gigantesque extrapolation
symphonique d’une des plus grandes œuvres pour orgue
de Bach.
Les trois grands B du répertoire germanique, en une sorte
de clin d’oeil au bicentenaire de la mort de Beethoven,
ici au centre d’un parcours placé dans l’ombre portée de
Bach et menant à l’éclosion romantique. Un kaléidoscope
symphonique offrant aux élèves des conservatoires de
l’Aisne et de la région le privilège de pratiquer dans cette
phalange unique le grand répertoire, aux côtés de certains
de leurs professeurs et de musiciens des Siècles. Une
exploration de toutes les ressources orchestrales, de la plus
populaire des pages de Beethoven à la fougueuse ouverture
de Brahms, en passant par la gigantesque extrapolation
symphonique d’une des plus grandes œuvres pour orgue
de Bach. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
The three great “B”s of the Germanic repertoire, in a sort
of nod to the bicentennial of Beethoven’s death,
take center stage here in a journey set in the shadow of
Bach and leading to the blossoming of Romanticism. A symphonic
kaleidoscope offering conservatory students from
theAisne and the region the privilege of performing the great
repertoire in this unique ensemble, alongside some
of their teachers and musicians from Les Siècles. An
exploration of all orchestral resources, from the most
popular of Beethoven’s works to Brahms’s spirited overture,
including a monumental symphonic adaptation
of one of Bach’s greatest organ
works.
L’événement LA JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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