La joie de la vie un air méditerranéen Orpheus XXI Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

La joie de la vie un air méditerranéen Orpheus XXI

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Dans ce concert, Orpheus 21 fera entendre les musiques des villes méditerranéennes qui se croisent et se répondent autour d’une même idée d’un art du partage.

Tout autour de la Méditerranée, l’on partage une culture, une histoire et un art de vivre. Depuis toujours, les peuples échangent et se mélangent dans ce point de rencontre de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie. Espace de commerce ancien, berceau de grandes civilisations (Égypte, Grèce, Rome, Phénicie, etc.) et foyer de nombreuses communautés religieuses (chrétiens d’Occident et d’Orient, musulmans, juifs, etc.), le bassin méditerranéen présente une grande richesse culturelle dans tous les domaines. La proximité de l’azur et la lumière nourrissent notre esprit. Dans toute cette région, la gastronomie a le goût du soleil et de l’huile d’olive, et elle nous rassemble tous dans la joie.

Ce goût du vivre-ensemble autour du bassin méditerranéen se vit aussi au travers de la musique. Les répertoires sont liés autour de thématiques, de pratiques musicales et de contextes communs. De nombreuses similarités rapprochent les chants de travail et les rituels du cycle de la vie. Les femmes méditerranéennes font des lamentations depuis l’Antiquité à Rome, en Égypte et au Moyen-Orient.

Dans ce concert, Orpheus 21 fera entendre les musiques des villes méditerranéennes qui se croisent et se répondent autour d’une même idée d’un art du partage. Un joueur de duduk arménien se joindra à l’ensemble pour représenter les communautés arméniennes du Liban et la Syrie. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 86 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this concert, Orpheus 21 will showcase the music of Mediterranean cities that intersect and respond to a shared idea of an art of sharing.

L’événement La joie de la vie un air méditerranéen Orpheus XXI Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup