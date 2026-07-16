Informations pratiques

Castanet-Tolosan

LA JOURNÉE NATIONALE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le centre-ville sera mis à l’honneur lors de la Journée Nationale du Commerce de Proximité à Castanet-Tolosan, avec de nombreuses animations au programme !

**Samedi 10 octobre 2026**, 6e édition de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) à Castanet Tolosan.

Comme l’année passée, le centre-ville sera mis à l’honneur(la RD813 sera fermée entre l’église et La Poste afin de permettre à tous de profiter de cette journée exceptionnelle en toute sécurité).

Ainsi, vous pourrez trouver dans l’avenue, le temps d’une journée, tous vos commerçants préférés, qui pour l’occasion, sortiront des étals devant leur boutique. Ce sera aussi l’occasion pour les entrepreneurs castanéens qui sont dans des locaux plus éloignés de venir au plus près de vous, grâce à des stands qui leurs seront spécifiquement réservés.

La journée sera ponctuée de spectacles et animations qui raviront petits et grands, sans oublier de quoi vous restaurer sur place.

Professionnels de la ville Si vous souhaitez participer (que ce soit en sortant un étal devant votre commerce, en venant sur l’avenue avec un stand, ou en proposant une animation) nous vous prions de nous le faire savoir **avant le 12 septembre**.

Informations et inscriptions ⁠ ⁠par mail ou par téléphone

Notez-le dans vos agendas le 10 octobre, c’est à Castanet-Tolosan qu’il faut être ! .

Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie acct31320@gmail.com

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English :

The downtown area will take center stage during National Local Business Day in Castanet-Tolosan, with plenty of activities on the schedule!

L’événement LA JOURNÉE NATIONALE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE