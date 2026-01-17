La Jurassienne de réparation RDV angle St Savournin Rue Barbaroux Marseille 1er Arrondissement
jeudi 2 juillet 2026 · RDV angle St Savournin Rue Barbaroux · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
La Jurassienne de réparation
Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 20h30. RDV angle St Savournin Rue Barbaroux 41 rue St-Savournin Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Une épopée tendre et burlesque où l’artisanat d’hier survit grâce à quatre héros aussi dépassés qu’inoubliables.
Faire Briller les Étoiles défend dans son festival l’Attrape-Art, des compagnies mêlant théâtre de rue, cirque, danse et musique.
Au début du XXᵉ siècle, les Garages Goydadin faisaient la fierté du Haut-Jura ; il n’en reste aujourd’hui qu’un garage ambulant brinquebalant et une équipe aussi fragile que touchante qui sillonne les routes pour proposer des réparations improbables, entre débrouille, poésie et maladresse savoureuse.
Le Théâtre Group’ dresse un portrait tendre et hilarant de ces artisans dépassés, humains autant qu’attachants.
Un spectacle culte du théâtre de rue, immersif, drôle et émouvant .
RDV angle St Savournin Rue Barbaroux 41 rue St-Savournin Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 93 29 96 fairebrillerlesetoiles@gmail.com
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English :
A tender and comical tale in which the crafts of yesteryear live on thanks to four heroes who are as eccentric as they are unforgettable.
L’événement La Jurassienne de réparation Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Ville de Marseille
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