La langue arabe en Europe | Tarek Abouelgamal, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

La langue arabe en Europe | Tarek Abouelgamal Samedi 19 décembre, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00

À l’occasion de la parution de son ouvrage consacré à l’histoire de l’enseignement de l’arabe en Europe, Tarek Abouelgamal évoquera les liens entre orientalisme, politiques linguistiques et apprentissage de la langue arabe.

Il abordera les méthodes d’apprentissage de l’arabe élaborées entre le XVIe et le XIXe siècle, les représentations de la langue et du monde arabe qu’elles véhiculaient, ainsi que les liens étroits entre orientalisme et enseignement de l’arabe dans leurs dimensions religieuses, politiques et culturelles. Il propose une mise en perspective des enjeux historiques, culturels et linguistiques qui ont façonné la transmission de la langue arabe jusqu’à aujourd’hui.

Tarek Abouelgamal est coordinateur pédagogique au centre de langue de l’Institut du monde arabe (Paris) et enseignant à Sciences Po (Paris).

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/conference-cours-dinitiation-vive-la-langue-arabe/ »}]

À l’occasion de la journée de la langue arabe, célébrée chaque année à l’initiative de l’UNESCO, l’IMA-Tourcoing invite un grand spécialiste, Tarek Abouelgamal.

IMA-Tourcoing