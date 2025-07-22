La langue des crêpes Salle Le Vallon Landivisiau

La langue des crêpes

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Théâtre/Langue bretonne

C’est comme s’il avait sauté une génération, le breton. À un moment, les grands-parents ont cessé de transmettre cette langue à leurs enfants, sans même en prendre conscience, comme si la question linguistique était un sujet sensible ou pire, comme s’il y avait un à quoi bon ? se réapproprier une langue associée à un repli sur soi.

À travers La langue des crêpes, Jean-Philippe Davodeau dont on adore l’écriture depuis Temps Mort cherche à comprendre ceux qui se sont détournés de leur langue et ceux qui au contraire en sont restés proches.

Il s’intéresse à ce que l’on nomme en sociologie la « glottophobie », c’est-à-dire les discriminations faites aux langues minoritaires et s’interroge sur l’affaiblissement de nos imaginaires et de nos façons de dire nos sentiments face à une perte collective et intergénérationnelle.

Une succession de tableaux portés par des artistes bretonnants, qui vont d’une interview fictive de Pierre Bourdieu à un karaoké décalé en breton, permettent une expérience immersive de réappropriation ludique de la langue bretonne. Une invitation sous forme de cabaret populaire (ça vous dit une petite krampouz ?) pour questionner le rapport que nous entretenons à nos cultures et nous réconcilier avec nos origines. Passionnant !

Mise en scène Jean-Philippe Davodeau / Avec Jean-Pierre Quéré Chanteur de kan ha diskan et comédien, Bob Simon Comédien, Jean-Philippe Davodeau Metteur en scène et comédien / Création 2026 Jean-Philippe Davodeau / Goémon Goéland Morlaix. © Nicolas Respriget et Bertrand Basset. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

