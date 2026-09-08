La Légende Béatrice, Théâtre aux Mains Nues, Paris

Informations pratiques

La Légende Béatrice 9 et 10 octobre Théâtre aux Mains Nues Paris

01 43 72 19 79

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

La Légende Béatrice d’après Soeur Béatrice de Maurice Maeterlinck / Théâtre aux Mains Nues 75020 Paris /

Vendredi 09 octobre à 14h et 20h et samedi 10 octobre à 18h

La légende Béatrice raconte le destin d’une jeune fille tiraillée entre le désir de connaître l’amour temporel et son union avec Dieu. Elle choisit de répondre aux sirènes de l’amour d’un homme et de quitter son couvent. Vingt-cinq années plus tard, agonisante et défaite, Béatrice revient mourir parmi ses consoeurs. Elle ignore que pendant son absence la Statue de la Vierge s’est animée pour prendre sa place et couvrir sa fuite. Le récit de Béatrice est terrible : abandonnée dès ses premiers jours de liberté par le Prince amoureux, elle a dû se vendre pour survivre. Ses trois enfants sont morts – elle a « tué le dernier, un soir [qu’elle était] folle et qu’il criait de faim ».

Théâtre aux Mains Nues 43 Rue du Clos 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 40 63 57 »}]

Théâtre à Bout Portant / Marc PRIN