Informations pratiques

Sète

LA LÉGENDE DE L’ILE CAMÉLÉON (LIBREMENT INSPIRÉ DE L’ALBUM JEUNESSE LE MAGICIEN DES COULEURS D’ARNOLD LOBEL)

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-12

fin : 2027-04-15

Date(s) :

2027-04-12

Un spectacle familial qui évoque en filigrane le vivre-ensemble.

A partir de 5 ans et sans limite d’âge

L’avis du Théâtre de Poche : Avec La légende du Caméléon, Joël Foulet nous entraîne dans un univers sensible et poétique. Le spectacle repose sur la puissance du conte, la présence scénique et l’imaginaire partagé, invitant petits et grands à repenser la couleur comme symbole de vie et d’identité. Lumineux !!!

Il y a bien longtemps que sur cette île, les couleurs ont disparu. Naufragé, prisonnier des Grigris, le professeur Ivanovich est sommé d’inventer les couleurs sous peine d’y laisser sa peau…

Un spectacle familial qui évoque en filigrane le vivre-ensemble. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA LÉGENDE DE L’ILE CAMÉLÉON (LIBREMENT INSPIRÉ DE L’ALBUM JEUNESSE LE MAGICIEN DES COULEURS D’ARNOLD LOBEL)

A family-friendly show that subtly explores the theme of living together.

L’événement LA LÉGENDE DE L’ILE CAMÉLÉON (LIBREMENT INSPIRÉ DE L’ALBUM JEUNESSE LE MAGICIEN DES COULEURS D’ARNOLD LOBEL) Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau