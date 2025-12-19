La légende de Monte Cristo Le Musical Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
La légende de Monte Cristo Le Musical Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement mercredi 3 juin 2026.
Lyon 7e Arrondissement
La légende de Monte Cristo Le Musical
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 25 – 25 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas est l’un des grands événements de l’année 2026 !
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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
La Légende de Monte-Cristo, le Musical , a musical comedy adaptation of Alexandre Dumas’ masterpiece, is one of the major events of 2026!
L’événement La légende de Monte Cristo Le Musical Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-19 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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