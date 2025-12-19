La légende de Monte Cristo Le Musical Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

La légende de Monte Cristo Le Musical

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 25 – 25 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03 20:00:00

Date(s) :

2026-06-03

La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas est l’un des grands événements de l’année 2026 !

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

La Légende de Monte-Cristo, le Musical , a musical comedy adaptation of Alexandre Dumas’ masterpiece, is one of the major events of 2026!

L’événement La légende de Monte Cristo Le Musical Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-19 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme