Lorie Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Lorie Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement samedi 30 mai 2026.
Lyon 7e Arrondissement
Lorie
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête !
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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Lorie invites you to an evening of color and celebration!
L’événement Lorie Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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