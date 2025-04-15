Lorie Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Lyon 7e Arrondissement

Lorie

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Lorie vous invite à une soirée haute en couleur et en fête !

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Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Lorie invites you to an evening of color and celebration!

L’événement Lorie Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme