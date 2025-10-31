La Légende de Monte Cristo Zenith de Limoges Limoges
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 85 – 85 – EUR
Début : 2026-10-18
La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026. Avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTES et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCEDES et plus d’une vingtaine de personnes sur scène, ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux. .
