LA LÉGENDE DE PYRÈNE Place Henri Dulion Martres-Tolosane
LA LÉGENDE DE PYRÈNE Place Henri Dulion Martres-Tolosane dimanche 5 juillet 2026.
Martres-Tolosane
LA LÉGENDE DE PYRÈNE
Place Henri Dulion JARDIN DU GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
C’est dans le cadre enchanteur du jardin du Grand Presbytère que
les Amis du Verbe ont le plaisir de vous accueillir pour une soirée musicale pleine d’émotion avec La légende de Pyrène .
Un moment de poésie, de musique et de partage à ne pas manquer!
Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée ! 12 .
Place Henri Dulion JARDIN DU GRAND PRESBYTERE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 64 93
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English :
In the enchanting setting of the Grand Presbytère garden,
Les Amis du Verbe are pleased to welcome you to an emotional evening of music featuring La légende de Pyrène.
A moment of poetry, music, and togetherness—not to be missed!
L’événement LA LÉGENDE DE PYRÈNE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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