La Légende de Pyrène Maison Carrée de Nay Nay samedi 4 juillet 2026.

Nay

La Légende de Pyrène

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Concert Récital chant lyrique et piano

Portée par la voix soprano-lyrique de Natacha Brouat et le piano à queue de Marie-Astrid Arnal, cette création originale célèbre la naissance mythologique de la chaîne des Pyrénées.

Entre mythe et poésie, le spectacle réunit tous les ingrédients d’un véritable livret d’opéra des figures féminines puissantes, une nature sauvage et imprévisible, des dieux, des fées, de l’amour et du drame. Ce voyage immobile mêle intimement le conte aux plus grands arias d’opéra, mélodies et lieder (de Bizet à Verdi, en passant par Berlioz, Grieg ou Vivaldi), couvrant un répertoire allant du baroque au XIXe siècle.

Un moment suspendu et éclectique, proposé en plein air au cœur de paysages insolites, qui fait vibrer le public au fil des saisons et des émotions. .

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 46 70 73 maison.carree@mairienay.fr

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English : La Légende de Pyrène

L’événement La Légende de Pyrène Nay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay