La Légende d’Enguerrand combats médiévaux de Béhourd Coucy-le-Château-Auffrique
La Légende d’Enguerrand combats médiévaux de Béhourd Coucy-le-Château-Auffrique samedi 6 juin 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
La Légende d’Enguerrand combats médiévaux de Béhourd
Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous le 6 juin de 10h00 à 18h00 pour le spectacle de Béhourd au château de Coucy.
Au programme
Combats de Béhourd, animations dans l’univers médiéval, présence de musiciens.
Restauration sur place.
Inscriptions en ligne sur le site du Château de Coucy.
Tarifs
7 euros pour les adultes
Gratuit pour les de 18 ans
Rendez-vous le 6 juin de 10h00 à 18h00 pour le spectacle de Béhourd au château de Coucy.
Au programme
Combats de Béhourd, animations dans l’univers médiéval, présence de musiciens.
Restauration sur place.
Inscriptions en ligne sur le site du Château de Coucy.
Tarifs
7 euros pour les adultes
Gratuit pour les de 18 ans .
Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France
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English :
Join us on June 6 from 10:00 am to 6:00 pm for the Béhourd show at Château de Coucy.
On the program:
Béhourd battles, medieval entertainment and musicians.
Catering on site.
Online registration on the Château de Coucy website.
Price
7 euros for adults
Free for children under 18
L’événement La Légende d’Enguerrand combats médiévaux de Béhourd Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cœur de Picard
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