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LA LETTRE LE PIN GALANT Merignac

LA LETTRE LE PIN GALANT Merignac

LA LETTRE LE PIN GALANT Merignac jeudi 22 avril 2027.

Lieu : LE PIN GALANT

Adresse : 34, avenue de Lattre de Tassigny

Ville : 33700 Merignac

Département : 33

Début : 2027-04-22

Fin : 2027-04-22

Heure de début : 20:00

LA LETTRE Début : 2027-04-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PIN GALANT 34, avenue de Lattre de Tassigny 33700 Merignac 33

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