LA LISEUSE DU 6H27 (D’APRÈS LE SUCCÈS MONDIAL DU ROMAN DE JEAN-PAUL DIDIERLAURENT) Sète

Informations pratiques

Sète

LA LISEUSE DU 6H27 (D’APRÈS LE SUCCÈS MONDIAL DU ROMAN DE JEAN-PAUL DIDIERLAURENT)

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-22

Un spectacle tendre, sensible et profondément réconfortant, une parenthèse pleine de douceur… approuvée par le poisson rouge.

Seule en scène Un spectacle coloré, plein d’humour et de tendresse.

L’avis du Théâtre de Poche :

Une comédienne lumineuse qui fait entendre toute la délicatesse, l’humour et l’humanité du roman de Jean-Paul Didierlaurent.

Un spectacle tendre, sensible et profondément réconfortant, une parenthèse pleine de douceur… approuvée par le poisson rouge.

Un véritable coup de cœur.

Entre poésie du quotidien et humour La liseuse du 6h27 célèbre ceux qui, sans faire de bruit, réenchantent le monde.

Guylaine Vignolles n’aime pas son nom. Ni son travail. Ni les lundis. Ce qui fait déjà beaucoup.

Employée dans une usine qui détruit les livres invendus, elle passe ses journées à nourrir une machine-ogresse. Une avaleuse de pages. Une mangeuse de mots. Un cimetière à virgules.

Pourtant chaque matin, à 6h27 précises, Guylaine entre en résistance. Dans le RER bondé qui la conduit au travail, elle lit à voix haute les pages sauvées la veille dubroyeur. Et dans le wagon, les voyageurs suspendent leur course et reprennent leur souffle.

Mais Guylaine reste seule (n’en déplaise à son poisson rouge)

Jusqu’au jour où une petite clé USB trouvée par hasard va tout basculer. Une petite clé remplie d’espoir et de vie. Une petite clé qui pourrait bien changer le cours des choses.

Extrait de presse :Une performance d’actrice saluée pour sa subtilité et sa capacité à incarner avec justesse une pluralité de personnages. -Classique en provence .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : LA LISEUSE DU 6H27 (D’APRÈS LE SUCCÈS MONDIAL DU ROMAN DE JEAN-PAUL DIDIERLAURENT)

A tender, sensitive, and deeply comforting show—a sweet little escape… approved by the goldfish.

L’événement LA LISEUSE DU 6H27 (D’APRÈS LE SUCCÈS MONDIAL DU ROMAN DE JEAN-PAUL DIDIERLAURENT) Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau