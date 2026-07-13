La Litanie des Cimes & Mah Damba Rouen
samedi 10 octobre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
La Litanie des Cimes & Mah Damba
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 21:20:00
Date(s) :
2026-10-10
Durée 1h20, sans entracte
Le chant des griots maliens enflamme le cœur des cimes.
Ici, la voix puissante et la poésie libre de la griotte Mah Damba viennent s’ancrer au cœur des litanies atmosphériques soufflées depuis le sommet des grands arbres. Porteurs d’une mémoire mandingue millénaire, ses hymnes païens chuchotent à l’oreille des épopées ardentes et délicates.
En partenariat avec Pacific Festival .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : La Litanie des Cimes & Mah Damba
L’événement La Litanie des Cimes & Mah Damba Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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