Informations pratiques

Rouen

La Litanie des Cimes & Mah Damba

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:20:00

Date(s) :

2026-10-10

Durée 1h20, sans entracte

Le chant des griots maliens enflamme le cœur des cimes.

Ici, la voix puissante et la poésie libre de la griotte Mah Damba viennent s’ancrer au cœur des litanies atmosphériques soufflées depuis le sommet des grands arbres. Porteurs d’une mémoire mandingue millénaire, ses hymnes païens chuchotent à l’oreille des épopées ardentes et délicates.

En partenariat avec Pacific Festival .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : La Litanie des Cimes & Mah Damba

L’événement La Litanie des Cimes & Mah Damba Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité